Paramount+ in Italia dal 15 Settembre con 8mila ore di contenuti a 7,99€ al mese (Di lunedì 1 agosto 2022) Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), arriverà in Italia il 15 Settembre. Già al lancio proporràoltre 8.000 ore di contenuti con un vasto numero di titoli in anteprima ed esclusiva assoluta, al prezzo competitivo di 7.99 euro al mese."Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie...

