Paramount+ arriverà in Italia il 15 settembre (Di lunedì 1 agosto 2022) La piattaforma streaming di Paramount Global si espande in Europa e prova a conquistare il nostro Paese con film e serie tv originali, anche Italiane Leggi su repubblica (Di lunedì 1 agosto 2022) La piattaforma streaming di Paramount Global si espande in Europa e prova a conquistare il nostro Paese con film e serie tv originali, anchene

Patitalia : Showtime ha cancellato The First Lady (Peccato). La miniserie, auto conclusiva, arriverà in Italia grazie a Paramou… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Paramount+ arriverà in Italia il 15 settembre. - green_milano : RT @ITItalianTech: Paramount+ arriverà in Italia il 15 settembre - LaStampa : Paramount+ arriverà in Italia il 15 settembre. - ITItalianTech : Paramount+ arriverà in Italia il 15 settembre -