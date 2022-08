Mondrian prima di Mondrian

Elle Decor

... le rotondità di Sans le Petites Roues (13 rue des Franciscains) o la Maison(5 rue Paille)...i suoi 40 anni e per l'occasione vengono mostrati al pubblico alcuni veicoli mai fatti vedere,...Uno dai colori netti, dove il giallo è giallo e il blu è blu potrebbe essere Piet, forse. ... Come se non fosse stata Firenze secondo altri autorie dopo di lui, non aggiungendo alcunché ... Neoplasticismo: le caratteristiche della corrente