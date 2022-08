Milan | Gazzetta | “I rossoneri volano con il Marsiglia”

(Di lunedì 1 agosto 2022)- Come scrive oggi lanella grande amichevole delcontro il, la squadra di Pioli ha messo il turbo. “Che estate Ed è una bellezza che ha radici profonde. Ilnon è stato il vincitore a sorpresa di un campionato atipico, ma ha saputo far fruttare, magari in anticipo sul previsto, un lavoro a 360 gradi svolto dalla dirigenza, dallo staff tecnico e dai giocatori. Da maggio ad oggi sono arrivati lo scudetto, il cambio di proprietà, il rinnovo del totem Ibrahimovic e soprattutto di Maldini e Massara, due talenti come Adli e De Ketelaere che allargano la base di giovani di grande livello. Ilcostruisce il futuro modellando il presente. E la risposta a Lukaku, Di Maria e Dybala è la voglia di stupire di questi ragazzi che ...

...l'altro ieri - e dimostrato ancora una volta che il Milan è un progetto in cui non si fanno stage non retribuiti: a vent'anni si ha una chance da protagonisti. Se è vero che Juve e Inter hanno qualcosa in più, ripetersi per il Milan non sarà semplice, il Napoli ... Milan già in forma campionato: a Marsiglia la vittoria più convincente dell'estate La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Charles De Ketelaere: "Il belga oggi a Milano: sabato a vicenza in campo". Dopo una trattativa infinita, c'è ... Dybala o Ziyech? No, i rossoneri puntano a vincere con talenti da far crescere: così si vince in campo e nel bilancio ...