Kinto Share | la progressione del car sharing di Toyota e Lexus

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sono oltre 30.000 i noleggi effettuati da oltre 6.200 utenti di, che hanno viaggiato per oltre 1 Milione e 450 mila chilometri, percorsi per circa il 50% del tempo in modalità zero ...

Sono oltre 30.000 i noleggi effettuati da oltre 6.200 utenti di KINTO Share, che hanno viaggiato per oltre 1 Milione e 450 mila chilometri, percorsi per circa il 50% del tempo in modalità zero emissioni, risparmiando, rispetto ad una equivalente motorizzazione, si attesta su una quota pari all'1,6% (con +0,7 punti percentuali nel canale dei privati) grazie. Nel semestre contributo positivo anche da KINTO, terzo brand globale dedicato ai servizi di mobilità.