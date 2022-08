Jennifer Lopez, il primo marito: "Il suo matrimonio con Ben Affleck non durerà" (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo marito di Jennifer Lopez , Ojani Noa, si è aperto a proposito del suo matrimonio con Ben Affleck rivelando che, a suo modo di vedere, la loro unione non durerà. Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati lo scorso 19 luglio quasi 20 anni dopo la fine del loro primo fidanzamento: nonostante la loro apparente felicità, il primo marito di JLo, Ojani Noa, crede che il matrimonio della sua ex con la star hollywoodiana sia destinato a durare poco. La Lopez e Ojani Noa si sono sposati nel 1997 dopo una vorticosa storia d'amore e hanno divorziato meno di un anno dopo. In seguito JLo ha sposato un suo ballerino, Cris Judd, e nel 2004 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022) Ildi, Ojani Noa, si è aperto a proposito del suocon Benrivelando che, a suo modo di vedere, la loro unione non. Bensi sono sposati lo scorso 19 luglio quasi 20 anni dopo la fine del lorofidanzamento: nonostante la loro apparente felicità, ildi JLo, Ojani Noa, crede che ildella sua ex con la star hollywoodiana sia destinato a durare poco. Lae Ojani Noa si sono sposati nel 1997 dopo una vorticosa storia d'amore e hanno divorziato meno di un anno dopo. In seguito JLo ha sposato un suo ballerino, Cris Judd, e nel 2004 ...

