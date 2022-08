Jean Dubuffet e la retrospettiva al Guggenheim di Bilbao

(Di lunedì 1 agosto 2022) Quel che ci attendiamo dall’arte è che ci disorienti, che ci faccia saltare le porte dai cardini, che ci riveli delle cose del nostro essere contro la maniera, contro la forma rasserenante. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le molte facce del fondatore dell'Art Brut, antisistema a ogni costo e intelligente uomo d'affari. E' stato il primo degli artisti europei a praticare l'inversione di tendenza e di marcia da Parigi a ...... come si sarebbe detto per l'attività della ricerca di alcuni critici d'arte, ma il racconto di vite straordinarie, di incontri con, con Marc Chagall, con Joan Miró, con Henri Matisse, ... Jean Dubuffet, cancellare tutto per ripartire Le molte facce del fondatore dell’Art Brut, antisistema a ogni costo e intelligente uomo d’affari. E' stato il primo degli artisti europei a praticare l’inversione di tendenza e di marcia da Parigi a ...Il gremito ritorno di attenzione su Jean Dubuffet indica, al di là del fascino «brut», «la plenarietà di un messaggio che è di libertà» (Lorenza Trucchi) ...