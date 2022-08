Iran | Teheran annuncia | “In grado di costruire bomba atomica”

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ha ”le capacità tecniche peruna”. Parola di Mohammad Eslami, capo dell’Agenzia per l’energiadi, che allo stesso tempo ha sottolineato che ”non è in agenda” la costruzione dell’. Lo riporta l’agenzia di stampa semi ufficiale Fars. Eslami ha fatto eco a Kamal Kharrazi, consigliere esperto del leader supremo della Repubblica islamica, l’Ayatollah Ali Khamenei. ”Le accuse mosse da Israele nei confronti del nostro programma nucleare non danneggeranno il nostro lavoro e non ci impedno di raggiungere i risultati che ci prefiggiamo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

