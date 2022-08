Infortuni sul lavoro: aumentano anche a causa del caldo, oltre 35° si va in Cassa integrazione (Di lunedì 1 agosto 2022) E’ ciò che si legge in una nota congiunta Inps e Inail, che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto appunto conto che i fenomeni climatici estremi sono messi in relazione con un aumento del rischio di Infortunio sul lavoro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 agosto 2022) E’ ciò che si legge in una nota congiunta Inps e Inail, che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto appunto conto che i fenomeni climatici estremi sono messi in relazione con un aumento del rischio dio sulL'articolo proviene da Firenze Post.

