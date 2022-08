“Il Signore mi avrebbe detto ‘pussa via’” | Ornella Muti racconta perché decise di non abortire a 18 anni

(Di lunedì 1 agosto 2022) Era una giovanissima lanciata nel mondo del cinema e dello spettacolo. Poi quella gravidanza inattesa che provocò moltissimi pensieri nella sua mente. La madre le parlò della possibilità diall’estero, visto che in Italia ancora non vi era una legge che tutelasse questo diritto per le donne, ma leidi portare a termine quel suo percorso dando alla luce – qualche mese dopo – sua figlia Naike. Cosìhato a Il Corriere della Sera quell’esperienza e quella decisione in un’Italia molto differente da quel che è diventata nel tempo.spiegadi nona 18Aveva poco più di 18. Nonostante la sua giovane età, ...

ItaloWinter39 : #lasette quel signore di sinistra, tale Gambino, si ricordi che la bocciatura del famoso referendum di Renzi, che a… - MassimoNapoli9 : @Giustinianorex @GuidoCrosetto Ma a cosa avrebbe rinunciato questo signore? (Capo gruppo alla camera?) Ma per favore!! - miolto : @Debora74545546 @j4ckol0 @flayawa @LucianoLuca7 Il video è stato girato da una ragazza e in sottofondo si odono le… - ROBERTO56238181 : Questo fatto é il male assoluto, le due ragazze, l'altro l'omicidio ad Ancona del signore che chiedeva l'elemosina.… -

... nonostante siano trascorsi quasi cinquant'anni dal leggendario film di Spielberg che... Con più di novanta milioni di squali sterminati all'anno, la fine del vecchiodel mare è ormai ...Per esempio, quando cerca di rubare l'ambito anello del potere deldegli Anelli e si ... Se Sheldon, come spiega a Penny, avesse adottato questa soluzione sin da subito, nonscoperto suo ...L’attrice: «Il nome d’arte Mai piaciuto. So che alcuni registi mi hanno scelta soltanto per l’aspetto fisico» ...Buongiorno. Ecco le notizie che dominano la giornata e i tre pezzi da leggere, per cominciare. • Politica L’aut aut di Calenda al Pd. • Esteri Ucciso il signore del grano ucraino. • Cronaca Una traged ...