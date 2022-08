Il salto di qualità di Sinner: e ora l'azzurro mette gli Us Open nel mirino. Gli highlights della finale (Di lunedì 1 agosto 2022) " Sono molto contento, arrivo da una stagione dura . Ho lavorato con impegno per arrivare a essere un giocatore migliore". Jannik Sinner, che non giocherà l'Atp 500 di Washington, ma tornerà in campo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) " Sono molto contento, arrivo da una stagione dura . Ho lavorato con impegno per arrivare a essere un giocatore migliore". Jannik, che non giocherà l'Atp 500 di Washington, ma tornerà in campo ...

WeAreTennisITA : Battendo Carlos Alcaraz in finale ad Amburgo, Lorenzo Musetti ha fatto un ulteriore salto di qualità. E ha mostrato… - GoalItalia : 'Salto di qualità della Roma? Speriamo di no...io sono lazialissimo' Nesta non dimentica il suo passato ??? - matteodesant : @MatteoCiru Arsenal con Gabriel Jesus può fare salto di qualità. Saliba ritorna più forte dal prestito al Marsiglia… - csch78 : RT @CarovillanoR: Bloccato da uno juventino che voleva #Milinkovic in cambio de Facioli... ????? E cercava di convincermi che è vecchio, che… - marcodellolio : RT @Fiorentinanews: @marcodellolio Dove può essere ancora aiutata la #Fiorentina dal mercato? Il primo tempo della partita col Galatasaray… -