Guerra Ucraina, ceceno muore colpito da un missile mentre è in diretta sui social: il video è da brividi (Di lunedì 1 agosto 2022) È morto inneggiando al 'grande Kadyrov', il dittatore ceceno alleato di Putin , mentre si riprendeva in diretta sui social, colpito da un missile. È la follia della Guerra moderna. Dove non arrivano i ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) È morto inneggiando al 'grande Kadyrov', il dittatorealleato di Putin ,si riprendeva insuida un. È la follia dellamoderna. Dove non arrivano i ...

martaottaviani : #Chubais, economista ed ex fedelissimo di #Putin, scappato dalla #Russia dopo l'inizio della #guerra in #Ucraina, s… - edgardogulotta : Avviso per tutti: la guerra in Ucraina non è finita. Putin continua a bombardare e a voler conquistare territori di… - _Nico_Piro_ : Su #guerra #pace e democrazia in ???? intervista a @EcoCircolareCom 'Facciamo parte della NATO ma l’atlantismo non è… - Niko_VI : RT @MetalHe69092042: Ucraina. Fallito. Taiwan. Fallito. Kosovo. Hanno bisogno di una guerra sennò è Game Over. - Flag7721 : RT @itsmeback_: Ucraina, Kosovo, Taiwan. Tutte hanno un unico comune denominatore. Un unica miccia. La NATO. Nessuno si chiede il perché do… -