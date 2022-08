Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Non è stata la mia esperienza lavorativa preferita" (Di lunedì 1 agosto 2022) Guardiani della Galassia 3 concluderà il popolare sub-franchise Marvel, ma per James Gunn la lavorazione è stata più difficoltosa del previsto. Dopo il tormentato licenziamento da parte di Marvel e il successivo ritorno, era prevedibile che la lavorazione di Guardiani della Galassia 3, per James Gunn, sarebbe stata tutt'altro che semplice. Il regista stesso ha affermato che, per via dei problemi affrontati, questa non è stata la sua esperienza lavorativa preferita. James Gunn sta per concludere definitivamente la sua collaborazione con Marvel portando a compimento la saga dei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022)3 concluderà il popolare sub-franchise Marvel, ma perla lavorazione èpiù difficoltosa del previsto. Dopo il tormentato licenziamento da parte di Marvel e il successivo ritorno, era prevedibile che la lavorazione di3, per, sarebbetutt'altro che semplice. Il regista stesso ha affermato che, per via dei problemi affrontati, questa non èla suasta per concludere definitivamente la sua collaborazione con Marvel portando a compimento la saga dei ...

