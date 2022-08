Giappone | le scimmie aggrediscono l’uomo | 60 attacchi nell’ultimo mese

(Di lunedì 1 agosto 2022) I macachi erano in via d’estinzione, ma gli sforzi per la loro tutela hanno avuto un grande successo. Ora, però, si stanno spingendo nei villaggi

Succede in una città del sud - ovest del, dove leprendono di mira bambini e anziani. I primati prendono i più piccoli , mordicchiano, graffiano a sgattaiolano negli asili nido per ...Non capita tutti i giorni di essere molestati da un gruppo di... Tuttavia, in, per ben tre settimane, più di 50 persone sono state attaccate da un gruppo di macachi vagabondi della città di Yamaguchi. Secondo Yuri Kageyama, dell'Associated ...Tra le vittime delle scimmie, anche sei bambini sotto i dieci anni: uno è ferito mentre era nella sua casa, un altro stava correndo nel cortile dell’asilo. Un settantenne, invece, è stato aggredito ...Non capita tutti i giorni di essere molestati da un gruppo di scimmie... Tuttavia, in Giappone, per ben tre settimane, più di 50 persone sono state https://tech.everyeye.it/notizie/macachi ...