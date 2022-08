Galli della Loggia: se vince Meloni non ci sarà nessun fascismo, ma deciderà tutto Mattarella (Di lunedì 1 agosto 2022) Ernesto Galli della Loggia non è mai stato tenero con la destra di Giorgia Meloni eppure deve ammettere che se FdI uscisse vincitore dalle prossime elezioni non ci saranno i contraccolpi internazionali evocati dalla sinistra. Così come deve ammettere che l’antifascismo è solo una carta propagandistica usata contro l’avversario per compattare l’elettorato di sinistra e spingerlo ai seggi. Galli della Loggia: non si può dire che Meloni è fascista In questa campagna elettorale, afferma lo storico in una intervista a Libero, i toni sono accesi. “E la spiegazione è una sola: è la prima volta che in Italia può vincere una forza di destra come quella guidata dalla Meloni. C’è quindi una mobilitazione per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Ernestonon è mai stato tenero con la destra di Giorgiaeppure deve ammettere che se FdI uscisse vincitore dalle prossime elezioni non ci saranno i contraccolpi internazionali evocati dalla sinistra. Così come deve ammettere che l’antiè solo una carta propagandistica usata contro l’avversario per compattare l’elettorato di sinistra e spingerlo ai seggi.: non si può dire cheè fascista In questa campagna elettorale, afferma lo storico in una intervista a Libero, i toni sono accesi. “E la spiegazione è una sola: è la prima volta che in Italia puòre una forza di destra come quella guidata dalla. C’è quindi una mobilitazione per ...

