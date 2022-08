F1 2023, piloti squadra per squadra: la line-up completa (Di lunedì 1 agosto 2022) Mancano ancora molte gare al termine della stagione 2022 di Formula 1, ma è inevitabile che la testa sia in parte già al Mondiale 2023. L’annuncio di Fernando Alonso in Aston Martin (al posto di Vettel) ha acceso il mercato piloti e non è da escludere che nei prossimi mesi possano arrivare altre ufficialità. Di seguito la line-up completa della stagione 2023 di Formula 1 con i piloti squadra per squadra. Red Bull: Max Verstappen/Sergio Perez Ferrari: Charles Leclerc/Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton/George Russell McLaren: Lando Norris/Daniel Ricciardo Alfa Romeo: Valtteri Bottas/Da annunciare Alpine: Esteban Ocon/Oscar Piastri (manca solo l’ufficialità) AlphaTauri: Pierre Gasly/Da annunciare Haas: Kevin ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Mancano ancora molte gare al termine della stagione 2022 di Formula 1, ma è inevitabile che la testa sia in parte già al Mondiale. L’annuncio di Fernando Alonso in Aston Martin (al posto di Vettel) ha acceso il mercatoe non è da escludere che nei prossimi mesi possano arrivare altre ufficialità. Di seguito la-updella stagionedi Formula 1 con iper. Red Bull: Max Verstappen/Sergio Perez Ferrari: Charles Leclerc/Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton/George Russell McLaren: Lando Norris/Daniel Ricciardo Alfa Romeo: Valtteri Bottas/Da annunciare Alpine: Esteban Ocon/Oscar Piastri (manca solo l’ufficialità) AlphaTauri: Pierre Gasly/Da annunciare Haas: Kevin ...

