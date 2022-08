Elezioni, Alemanno smentisce le indiscrezioni: «Non mi candido col centrodestra» (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, non si candiderà alle politiche con nessuna lista del centrodestra. Lo ha precisato lo stesso Alemanno, smentendo le indiscrezioni di stampa sull’argomento. «Nonostante quello che pubblicano alcuni giornali, non ho intenzione di candidarmi nelle liste del centrodestra», ha chiarito, ringraziando «tutti coloro che sono stati così gentili da prendere in considerazione il mio nome». Alemanno smentisce la candidatura con il centrodestra «Per lo stesso motivo per cui mi sono allontanato dall’area di Fratelli d’Italia, a maggior ragione non posso prendere in considerazione altre opzioni interne a questa coalizione. Le mie posizioni contro la guerra in Ucraina – ha spiegato Alemanno – sono molto diverse ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex sindaco di Roma, Gianni, non si candiderà alle politiche con nessuna lista del. Lo ha precisato lo stesso, smentendo ledi stampa sull’argomento. «Nonostante quello che pubblicano alcuni giornali, non ho intenzione di candidarmi nelle liste del», ha chiarito, ringraziando «tutti coloro che sono stati così gentili da prendere in considerazione il mio nome».la candidatura con il«Per lo stesso motivo per cui mi sono allontanato dall’area di Fratelli d’Italia, a maggior ragione non posso prendere in considerazione altre opzioni interne a questa coalizione. Le mie posizioni contro la guerra in Ucraina – ha spiegato– sono molto diverse ...

