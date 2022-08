Di Maio? Ecco dove correrà col Pd: lo scandalo dei bimbi... dimenticato (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo chiameremo lo smemorato di Bibbiano, anche se Beppe Grillo lo ha ribattezzato Giggino 'a cartelletta. Ma è davvero fantastica, se oseranno confermarla, la notizia che Luigi Di Maio potrebbe correre nel collegio di Modena per la Camera dei deputati. Ha 36 anni, non può candidarsi al Senato. E meno male per lui, rischiava di dover andare a chiedere voti a quelli di Bibbiano... La proposta gli sarebbe stata fatta direttamente da Enrico Letta, pronto a giubilare per far posto al ministro degli Esteri la povera Beatrice Lorenzin, che comunque ha la voce forte per poter reclamare un'altra destinazione, perbacco. Quello di Di Maio sarà un collegio blindatissimo, dicono, anche se già da quelle parti si storce il nasino: mica se la sono scordata la storia del "partito di Bibbiano". Di Maio si è fatto furbo e otterrà il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo chiameremo lo smemorato di Bibbiano, anche se Beppe Grillo lo ha ribattezzato Giggino 'a cartelletta. Ma è davvero fantastica, se oseranno confermarla, la notizia che Luigi Dipotrebbe correre nel collegio di Modena per la Camera dei deputati. Ha 36 anni, non può candidarsi al Senato. E meno male per lui, rischiava dir andare a chiedere voti a quelli di Bibbiano... La proposta gli sarebbe stata fatta direttamente da Enrico Letta, pronto a giubilare per far posto al ministro degli Esteri la povera Beatrice Lorenzin, che comunque ha la voce forte per poter reclamare un'altra destinazione, perbacco. Quello di Disarà un collegio blindatissimo, dicono, anche se già da quelle parti si storce il nasino: mica se la sono scordata la storia del "partito di Bibbiano". Disi è fatto furbo e otterrà il ...

petergomezblog : M5s, Grillo conferma i due mandati: “Sono la luce nelle tenebre, la politica come servizio civile. Ecco perché sono… - ElicrinaMacrina : Di Maio candidato a Modena è un caso di fake new. Lo scandalo invece è la Legge Rosatellum che prevede in alcune… - disinformate_it : 'Rivolta del popolo Pd contro i paracadutati in Emilia: no a Di Maio e Richetti. Ecco i candidati in lizza ' - La R… - GiorgiaPremier : RT @Libero_official: Luigi #DiMaio ha annunciato il nome del suo nuovo partito dalla Annunziata su Rai 3: 'Si chiamerà 'Impegno Civico'' h… - concettalombar8 : RT @ElioLannutti: 'C'è l'accordo'. Ecco chi è l'improbabile alleato di Di Maio. “Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente… -