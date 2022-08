Corinthians vs Flamengo: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 1 agosto 2022) In un’emozionante sfida tutta brasiliana, Corinthians e Flamengo si affronteranno mercoledi 3 agosto all’Arena Neo Quimica nell’andata dei quarti di finale della Copa Libertadores. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate nel torneo continentale è stato nel 2010, quando il Rubro-Negro è passato ai quarti di finale ai rigori dopo un pareggio per 2-2 in due partite. Il calcio di inizio di Corinthians vs Flamengo è previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita Corinthians vs Flamengo: a che punto sono le due squadre? Corinthians Sabato il Corinthians ha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite della Serie A Brazileiro, sconfiggendo in casa per 1-0 un ostinato Botafogo. In una gara ricca di azione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 agosto 2022) In un’emozionante sfida tutta brasiliana,si affronteranno mercoledi 3 agosto all’Arena Neo Quimica nell’andata dei quarti di finale della Copa Libertadores. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate nel torneo continentale è stato nel 2010, quando il Rubro-Negro è passato ai quarti di finale ai rigori dopo un pareggio per 2-2 in due partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Sabato ilha ottenuto la terza vittoria in altrettante partite della Serie A Brazileiro, sconfiggendo in casa per 1-0 un ostinato Botafogo. In una gara ricca di azione ...

