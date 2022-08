“Ci ha fatto sognare”. Lutto nel cinema, un addio che fa tanta tristezza (Di lunedì 1 agosto 2022) Era riuscita a coronare il suo più grande sogno, ossia doppiare un film targato Walt Disney ed era così divenuta uno dei simboli indiscussi de La sirenetta, cartone animato che ha cresciuto generazioni di bambini dal 1989. Il personaggio a cui Pat Carroll ha prestato la sua voce è quello della paurosa e malefica strega del mare Ursula. Non solo La sirenetta (1989) ma anche La sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel (1993) e La sirenetta II – Ritorno agli abissi (2000). Inoltre Pat Carroll è stata anche un’attrice. La ricordiamo per esempio in iconiche fiction, famose a livello internazionale, come Er – Medici in prima linea e tante altre. È morta lo scorso 30 luglio. Pat Carroll, Lutto nel cinema Pat Carroll era nata a Shreveport (Louisiana, Stati Uniti) il 5 maggio 1927 ed è venuta a mancare alla veneranda età di 95 anni. Una ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 1 agosto 2022) Era riuscita a coronare il suo più grande sogno, ossia doppiare un film targato Walt Disney ed era così divenuta uno dei simboli indiscussi de La sirenetta, cartone animato che ha cresciuto generazioni di bambini dal 1989. Il personaggio a cui Pat Carroll ha prestato la sua voce è quello della paurosa e malefica strega del mare Ursula. Non solo La sirenetta (1989) ma anche La sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel (1993) e La sirenetta II – Ritorno agli abissi (2000). Inoltre Pat Carroll è stata anche un’attrice. La ricordiamo per esempio in iconiche fiction, famose a livello internazionale, come Er – Medici in prima linea e tante altre. È morta lo scorso 30 luglio. Pat Carroll,nelPat Carroll era nata a Shreveport (Louisiana, Stati Uniti) il 5 maggio 1927 ed è venuta a mancare alla veneranda età di 95 anni. Una ...

