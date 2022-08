Carnevali spiega: "Napoli e Juve su Raspadori, ma le trattative vanno chiuse in pochi giorni" (Di lunedì 1 agosto 2022) Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato a Il Giornale della situazione relativa al talento neroverde Giacomo Raspadori: "Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 1 agosto 2022), dirigente del Sassuolo, ha parlato a Il Giornale della situazione relativa al talento neroverde Giacomo: "Per Giacomo ci sono gli occhi dintus. È chiaro che il...

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Carnevali spiega: '#Napoli e #Juve su #Raspadori, ma le trattative vanno chiuse in pochi giorni' - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Carnevali spiega: '#Napoli e #Juve su #Raspadori, ma le trattative vanno chiuse in pochi giorni' - Pall_Gonfiato : #Carnevali spiega: '#Napoli e #Juve su #Raspadori, ma le trattative vanno chiuse in pochi giorni' - eaulamadonna1 : @Andrea1994___ Carnevali è stato arrestato? Altrimenti non si spiega - JCruijff14 : Carnevali ha fatto un patto con il diavolo altrimenti non si spiega -