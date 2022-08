Calenda | ' A Letta chiesto il minimo sindacale | se rottura colpa sua' - Politica - quotidiano net

francesca_flati : #Gelmini, #Carfagna, #DiMaio, #Tabacci, #Speranza, #Calenda e #Brunetta. Che minestrone! #Letta pensa di vincere c… - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - fattoquotidiano : I veti di Calenda, le tattiche di Renzi, il disagio della sinistra e ora il “casus belli” sulle tasse: così il Pd d… - DanielaKarr : @La_manina__ Non se ne farà nulla secondo me. Anche perché #Fratoianni ha molto spesso votato contro l’agenda Dragh… - cescamagenta : RT @ardigiorgio: Letta “Il terzo polo fa vincere le destre”. Diceva la stessa cosa un mese fa, quando però l’alleanza invece che a Calenda… -

Abbonati per leggere anchee Della Vedova, lettera a Enrico: "Aspettiamo risposte". Il pdf Roma, 1 agosto 2022 - "A me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia, piene di idee ...«Quello che abbiamo chiesto a Enrico Letta è molto semplice: non candidare nei collegi uninominali Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi, non candidare Bonelli che non vuole i rigassi ...Nel centrosinistra la via del campo largo continua ad essere costellata di ostacoli, tra veti e paletti posti da tutti i potenziali alleati di coalizione. Ma che a molti, soprattutto nel quartier gene ...