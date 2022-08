Atp Atlanta 2022 | De Minaur supera Brooksby in finale e vince il sesto titolo in carriera

(Di lunedì 1 agosto 2022) Alex Deè il vincitore dell’Atp 250 diinper il tennista australiano, che già nel 2019 si era imposto in terra statunitense e tre anni dopo si è ripetuto. Sconfitto inil beniamino di casa Jensonper 6-3 6-3 in 1h32?. Match sempre in controllo di De, che ha servito piuttosto bene ed ha fatto la differenza sulla seconda di servizio del suo avversario (3/16). Grazie a questo successo, Alex salirà al numero 21 del ranking Atp. Terza sconfitta in altrettante finali invece per, che rimanda l’appuntamento col primoAtp. SportFace.

sportface2016 : #AtpAtlanta: #DeMinaur supera #Brooksby in finale e vince il sesto titolo in carriera - 80yeye80 : RT @lorenzofares: Ancora ebbro e abbagliato dallo stratosferico Jannik #Sinner ???? del #CroatiaOpenUmag tra poco vi racconto live su @SuperT… - aleoricchio : RT @lorenzofares: Ancora ebbro e abbagliato dallo stratosferico Jannik #Sinner ???? del #CroatiaOpenUmag tra poco vi racconto live su @SuperT… - lorenzofares : Ancora ebbro e abbagliato dallo stratosferico Jannik #Sinner ???? del #CroatiaOpenUmag tra poco vi racconto live su… - livetennisit : ATP 250 Umago e Atlanta: I risultati con il dettaglio delle Finali. LIVE ad Umago Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (… -

De Minaur è uno dei soli due giocatori non statunitensi ad aver vinto il torneo di. Si è imposto nel 2019 senza concedere nemmeno una palla break in tutta la settimana, come nell'Tour dal ...L'australiano ha superato in semifinale Ilya Ivashka,(USA) - Alex De Minaur si è qualificato per la finale del BB&TOpen, torneo250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. Il numero 3 del seeding e 30 del ranking, ha sconfitto Ilya Ivashka, numero 53 mondiale, pe 5 - 7, 6 - ...Alex De Minaur è il vincitore dell'Atp 250 di Atlanta 2022. Sesto titolo in carriera per il tennista australiano, che ha sconfitto in finale il beniamino di casa Jenson Brooksby per 6-3 6-3.Alex de Minaur sconfigge Jenson Brooksby in maniera piuttosto netta e vince l'ATP 250 di Atlanta per la seconda volta nelle ultime tre edizioni ...