Anticipazioni Don Matteo 9 | la puntata di oggi 1 Agosto

Leggi su zon

(Di lunedì 1 agosto 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Dalunedì 1, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno.Don9, ladi22 Luglio “Questione di priorità”. Dopo un litigio con una dipendente, una donna viene trovata morta nella propria azienda. Tommasi deve convivere con due amiche di Lia, arrivate a Spoleto per un addio al nubilato. Cecchini deve imparare un’arte che ritiene essere poco virile. “La scelta”. Un medico, che sostiene la figlia in una scelta difficile, viene trovato in fin di vita. Mentre Donindaga sul caso. Tommasi e Lia si fanno coinvolgere nella recita di Martina. Segui ZON.IT su Google News.