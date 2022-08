Alberto Matano contro Barbara d'Urso: decisione di Rai1 e sfida importante (Di lunedì 1 agosto 2022) La televisione italiana interrompe le vacanze: molti i programmi che faranno un ritorno in largo anticipo, rispetto alla consueta tabella di marcia, per organizzare il racconto della crisi del governo Draghi e l'approfondimento in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. Attualmente a Viale Mazzini sono al lavoro per un rientro di diversi conduttori. La nuova stagione de La Vita in Diretta prenderà il via lunedì 5 settembre alle ore 17 circa su Rai1. L'inizio era previsto per la settimana successiva, il 12 settembre. Alberto Matano, dunque, dovrà anticipare il suo rientro e dire addio alle vacanze estive. Oltre all'ex mezzobusto del TG1, anche Serena Bortone ha ricevuto la «chiamata alle armi»: la nuova stagione di Oggi è un Altro Giorno è prevista per lo stesso giorno de La Vita in Diretta al solito orario, 14 circa sul primo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 agosto 2022) La televisione italiana interrompe le vacanze: molti i programmi che faranno un ritorno in largo anticipo, rispetto alla consueta tabella di marcia, per organizzare il racconto della crisi del governo Draghi e l'approfondimento in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. Attualmente a Viale Mazzini sono al lavoro per un rientro di diversi conduttori. La nuova stagione de La Vita in Diretta prenderà il via lunedì 5 settembre alle ore 17 circa su. L'inizio era previsto per la settimana successiva, il 12 settembre., dunque, dovrà anticipare il suo rientro e dire addio alle vacanze estive. Oltre all'ex mezzobusto del TG1, anche Serena Bortone ha ricevuto la «chiamata alle armi»: la nuova stagione di Oggi è un Altro Giorno è prevista per lo stesso giorno de La Vita in Diretta al solito orario, 14 circa sul primo ...

lifestyleblogit : Rai1, novità: anticipano Serena Bortone e Alberto Matano. Ossini in solitaria a Unomattina - - infoitcultura : Alberto Matano, prima di Riccardo Mannino c'era una donna al suo fianco: 'Con lei è finita malissimo' - infoitcultura : Alberto Matano è distrutto: la luna di miele rovinata dai fan - infoitcultura : Alberto Matano, vacanze al Sud. Dalla Sicilia alla Calabria sempre in compagnia: «Mare, famiglia, felicità» - andreastoolbox : #Alberto Matano, vacanze al Sud. Dalla Sicilia alla Calabria sempre in compagnia: «Mare, famiglia, felicità» -