Traffico Roma del 31-07-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare ne queste prime ore pomeridiane su entrambe le carreggiate della Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 pochi gli spostamenti anche sull’intero percorso della tangenziale est nella città dinel dettaglio su via della Cecchignola proseguono i lavori e la chiusura allatra via Zola e via Giovanni kobler sulla stessa via della Cecchignola dal 22 luglio e comunque aperto il tratto di complanare E da domani lunedì prima agosto lavori in fascia notturna sulla statale Pontina dalle 21:30 alle 6 prudenza per il divieto di transito tra Tor de’ Cenci e Castelno In entrambe le direzioni ancora domani modifiche per il 14 causate da lavori di potatura su via Prenestina tra Viale Togliatti e via ...