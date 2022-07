Tfr, quando è possibile chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto (Di domenica 31 luglio 2022) Il lavoratore che sceglie di lasciare il proprio trattamento di fine rapporto in azienda ha diritto alla liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro. Ci sono però dei casi in cui il TFR può essere pagato in via anticipata al lavoratore che lo richiede espressamente. Condizioni Per poter richiedere l’anticipazione, devono sussistere alcune condizioni di legge che vediamo di seguito nel dettaglio. Innanzitutto, il dipendente deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale fa la richiesta. In secondo luogo, la richiesta deve essere motivata da una delle ragioni stabilite dalla legge quali: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa per sé o per i figli. Seppur non previsto, è ... Leggi su quifinanza (Di domenica 31 luglio 2022) Il lavoratore che sceglie di lasciare il propriodiin azienda ha diritto alla liquidazione alla cessazione deldi lavoro. Ci sono però dei casi in cui il TFR può essere pagato in via anticipata al lavoratore che lo richiede espressamente. Condizioni Per poter ril’anticipazione, devono sussistere alcune condizioni di legge che vediamo di seguito nel dettaglio. Innanzitutto, il dipendente deve aver maturato almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale fa la richiesta. In secondo luogo, la richiesta deve essere motivata da una delle ragioni stabilite dalla legge quali: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa per sé o per i figli. Seppur non previsto, è ...

