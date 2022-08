laviniamainardi : RT @globalistIT: - augustodpau : #Ucraina, almeno 5mila delfini morti nel Mar Nero dall’inizio della guerra. Il macellaio russo dovrà pagare anche p… - ereike05 : 5mila delfini sono morti dall’inizio della guerra in Ucraina. È l’allarme lanciato dai biologi marini ed ecologisti… - globalistIT : - lucrezia_madama : #danimarca di merda strage di delfini. -

Globalist.it

Una: l meno 5milasono morti dall'inizio della guerra in Ucraina . È l'allarme lanciato dai biologi marini ed ecologisti dei Paesi della regione del Mar Nero , secondo quanto scrive il ...Donna in topless prova a cavalcare un delfino in mare: la scena folle Danimarca, stop al massacro didopo ladi 1.400 esemplari: firmata la petizione Ma dietro tanta ferocia non c'è il ... Strage di delfini: in 5 mila uccisi per la presenza di navi e sottomarini russi nel Mar Nero Ivan Rusev, uno scienziato ambientale del Parco naturale nazionale degli estuari del Tuzly, in Ucraina, stima che il numero sia tre volte superiore rispetto ai dati prebellici.Il delfino impigliato in una rete da pesca ed oramai visibilmente disorientato, si stava andando a spiaggiare contro gli scogli. 'esemplare era rimasto impigliato in una rete da pesca. Un delfino, rim ...