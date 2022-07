“Sono svuotato e addolorato”. Lutto per Luca Zingaretti, l’addio per l’amico attore: “Non ci credo” (Di domenica 31 luglio 2022) Lutto doloroso per Luca Zingaretti, è morto Roberto Nobile, il famoso attore di 74 anni, interprete di tante serie tv italiane. L’interprete è morto a 74 anni e Sono tanti i film per la tv italiana ai quali ha lavorato. A ricordarlo, dopo poche ore dalla sua morte, Luca Zingaretti, il famoso Commissario Montalbano. Il motivo è presto detto: l’attore è stato soprattutto il Nicolò Zito nella stessa serie targata Rai. Luca Zingaretti, oltre che un collega, era diventato un amico nei tanti anni sul set. “Te ne sei andato e mi sembra impossibile si sia spento il tuo sorriso e che la tua gentilezza non ci sia più”, ha scritto Luca Zingaretti su Instagram, in un messaggio dedicato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022)doloroso per, è morto Roberto Nobile, il famosodi 74 anni, interprete di tante serie tv italiane. L’interprete è morto a 74 anni etanti i film per la tv italiana ai quali ha lavorato. A ricordarlo, dopo poche ore dalla sua morte,, il famoso Commissario Montalbano. Il motivo è presto detto: l’è stato soprattutto il Nicolò Zito nella stessa serie targata Rai., oltre che un collega, era diventato un amico nei tanti anni sul set. “Te ne sei andato e mi sembra impossibile si sia spento il tuo sorriso e che la tua gentilezza non ci sia più”, ha scrittosu Instagram, in un messaggio dedicato a ...

