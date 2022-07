Samsung Repair Mode | la funzione esclusiva di cui non potrai più farne a meno

massi64 : RT @CellulareMag: Con Samsung Repair Mode, non bisognerà più resettare lo smartphone prima di portarlo a riparare per nascondere e protegge… - CellulareMag : Con Samsung Repair Mode, non bisognerà più resettare lo smartphone prima di portarlo a riparare per nascondere e pr… - TechSOSCare : Best Mobile Repair shop in Varanasi, iphone repair center in varanasi, Samsung mobile service center in varanasi, a… -

La novità introdotta ufficialmente da Samsung si chiama Repair Mode. Questa consiste nel rendere inaccessibili determinati tipi di dati personali, memorizzati sul proprio smartphone, in vista di un riparazione. Il comunicato stampa che annuncia il lancio della modalità è stato al momento pubblicato solo sul sito coreano di Samsung, quindi - con grande probabilità - la funzione sarà inizialmente disponibile solo in Corea del Sud.

The Samsung Repair Mode allows users to selectively choose which data they wish to disclose when their phone is in for repair, reports SamMobile. The update will arrive with the Galaxy S21 series.