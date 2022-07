Riccione, due sorelle uccise dal treno mentre attraversano i binari. Un testimone: «Le ho viste, ho urlato per fermarle» (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a Riccione. Due ragazze, due sorelle di 15 e 17 anni e ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione del centro... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a. Due ragazze, duedi 15 e 17 anni e ancora non identificate, sono state investite eda unAlta Velocità in transito alla stazione del centro...

