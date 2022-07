Pedro Sanchez senza cravatta: "Ministri e statali, fate come me" (Di domenica 31 luglio 2022) Il premier spagnolo chiede di seguire il suo 'look' per limitare l'uso di aria condizionata e la dipendenza dal gas russo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 luglio 2022) Il premier spagnolo chiede di seguire il suo 'look' per limitare l'uso di aria condizionata e la dipendenza dal gas russo.

