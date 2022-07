Napoli, da bomber a leader: ecco come Osimhen si è preso città e squadra (Di domenica 31 luglio 2022) C'è una immagine dell'allenamento mattutino di ieri del Napoli che dà la dimensione di cosa rappresenti oggi Victor Osimhen per i tifosi ma anche per i suoi compagni di squadra. squadra in campo, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 luglio 2022) C'è una immagine dell'allenamento mattutino di ieri delche dà la dimensione di cosa rappresenti oggi Victorper i tifosi ma anche per i suoi compagni diin campo, ...

sportli26181512 : Napoli, da bomber a leader: ecco come Osimhen si è preso città e squadra: Napoli, da bomber a leader: ecco come Osi… - dstcanna : @ADeLaurentiis comunque puoi portarmi anche Messi e Ronaldo. Non ti perdonerò mai, per non averci fatto salutare il… - Salvato95551627 : RT @NapoliAddict: Mercato Juve Mertens, i bianconeri pensano al bomber belga #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Europa Calcio https:… - NapoliAddict : Mercato Juve Mertens, i bianconeri pensano al bomber belga #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Europa Calcio - haterdipablito : RT @Napoli_Report: Retroscena: nel 2020 Darwin #Nunez è stato vicino al #Napoli: si poteva chiudere sui €20M, poi l'arrivo di #Osimhen bloc… -