Leclerc | «La macchina andava bene | si poteva evitare la gomma dura | parleremo con il team»

AliprandiJacopo : #Binotto parla di una macchina che non funzionava, ancor prima delle strategie sbagliate. #Leclerc invece parla di… - StefanoPellone : Binotto: 'Oggi la macchina non ha funzionato'. Leclerc: 'Avevamo un'ottima macchina con le gomme gialle'. Basta. #binottoout - io_miky : RT @PaneeCinismo: Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno talento, hanno una grande macchina, hanno voglia di vincere, purtoppo hanno anche Ma… - mmontagnoli27 : RT @Gianludale27: Leclerc: 'Sì [sul fatto che sia importante un periodo di pausa], ma sono anche molto motivato. Voglio tornare in macchina… - dallaslrry : RT @PaneeCinismo: Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno talento, hanno una grande macchina, hanno voglia di vincere, purtoppo hanno anche Ma… -

Delusione per la Ferrari con Carlos Sainz e Charles: partiti secondo e terzo, hanno ... Poi le cose sono migliorate, con temperature più fresche laandava meglio, tanto che alla fine ...Non gli sbagliano gomme come invece capita ama nel finale laproprio non va e subisce il sorpasso di Hamilton. 7 VETTEL. È pronto per la pensione ma ha ancora voglia di correre. La ...(ANSA) - ROMA, 31 LUG - 'Oggi non sono certo contento, per niente. Ne parleremo nel team'. Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport dopo ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...