La Juve si arrende ai campioni d' Europa | 2 - 0 per il Real Madrid

PASADENA (STATI UNITI D'AMERICA) - Troppo Real Madrid per la Juventus work in progress di Max Allegri orfana di Pogba. Davanti ai 93.702 presenti al Rose Bowl di Pasadena - lo stadio che aveva fatto ...E in settimana è atteso l'incontro tra i suoi agenti e la dirigenza bianconera per il rinnovo, si sta prendendo un posto in questa. PERIN : sisolo a Benzema dal dischetto e all'azione ...I bianconeri chiudono la tournée americana con la prima sconfitta dell’estate. Niente da fare contro i blancos, che aprono con un rigore di Benzema e chiudono con il raddoppio di Asensio. Si rivede Vl ...Troppo Real per questa Juve, il gruppo di Carlo Ancelotti è sembrato avanti sotto ogni punto di vista ma almeno per un tempo i bianconeri han tenuto botta. E non mancano i segnali positivi per Max All ...