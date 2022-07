Juve-Real Madrid LIVE | traversa di Bonucci su punizione!

_Morik92_ : La mia esclusiva con Matteo #Rubinato, uno dei fondatori dello @JuveHollywood: 'Gran lavoro #Juve, li abbiamo fatti… - c_alice_divetro : “di amichevole ce ne sarà poco” stai guardando real juve avevi dubbi? - matteodg02 : in fase di uscita palla al piede della Juve Kean diventa il miglior difensore del Real - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: Real Madrid-Juve LIVE: le formazioni UFFICIALI, c'è Vlahovic! La sorpresa di Allegri - Clicca qui per aggiornare la di… - Antonel02927020 : RT @_AndreaDV9: Proprio emozionante vedere la Juve prendere 10 pere dal Real di fronte ad uno stadio tutto esaurito con 90000 tifosi -

Infortunio Szczesny: il portiere saltaMadrid! Ecco perchè il polacco sarà costretto a rimanere fuori Massimiliano Allegri è intervenuto in diretta sul canale Twitch della Juventus, annunciando il forfait di Szczesny per il match ...LOS ANGELES - Alessandro Del Piero , a poche ore dalla sfida contro ilMadrid , ha fatto impazzire i tifosi dellacon la sua ultima foto postata sui social. L'ex numero 10 bianconero, che ha fatto visita ai suoi ex compagni impegnati in tournée nella 'sua' Los ...Punizione per i bianconeri da posizione interessante. Siamo a una trentina di metri dalla porta del Real. 10' - La Juve si affaccia in avanti. Alex Sandro affonda a sinisra, cerca Vlahovic in area che ...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI REAL MADRID-JUVENTUS! Real: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. A disposizione: Lunin, Luis ...