Il Paradiso delle Signore rischia di chiudere: Alessandro Tersigni spiega invece quanto la storia di Vittorio Conti potrebbe continuare (video) (Di domenica 31 luglio 2022) Paradiso delle Signore: ha scioccato i fan la notizia che la seguitissima soap di Rai 1 potrebbe chiudere i battenti dopo la settima stagione che stanno aspettando … Tuttavia c’è ancora molto da raccontare dei personaggi. Per esempio di Vittorio Conti, che c’è sempre stato nella soap. Ha iniziato come pubblicitario a lavorare al “Paradiso delle Signore” e da tempo ne è lo zelante direttore. Ecco cos’ha detto il suo attore, Alessandro Tersigni. In questo articolo racconteremo anche se Vittorio avrà un futuro con Marta e cosa ne sarà di Beatrice. Il Paradiso delle Signore: le parole di Alessandro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 31 luglio 2022): ha scioccato i fan la notizia che la seguitissima soap di Rai 1i battenti dopo la settima stagione che stanno aspettando … Tuttavia c’è ancora molto da raccontare dei personaggi. Per esempio di, che c’è sempre stato nella soap. Ha iniziato come pubblicitario a lavorare al “” e da tempo ne è lo zelante direttore. Ecco cos’ha detto il suo attore,. In questo articolo racconteremo anche seavrà un futuro con Marta e cosa ne sarà di Beatrice. Il: le parole di...

donvitorap : Ecclesiaste tutto è vanità sia chi ha lavorato per il bene sia chi ha lavorato per il male... Vanità delle vanità..… - enqnrlaclaksen : RT @RobertaFinizio: I tramonti sono solo piccoli scorci delle vie d'oro del Paradiso. (Web) Buona serata ?????? - dantonio_luca : RT @RobertaFinizio: I tramonti sono solo piccoli scorci delle vie d'oro del Paradiso. (Web) Buona serata ?????? - sevenorbt : madonna vedere sta differenza delle foto tra questi fansign e quelli in corea che paura loro non vedranno mai le p… - MariaSa04326033 : RT @CristofaroFranc: Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità - nella prima lettura di questa domenica il Qoel… -