Grandine su siccità ieri in zone del barese | “la più dannosa in questa fase stagionale” Coldiretti Puglia | aggravata la conta dei danni in campagna

Leggi su noinotizie

(Di domenica 31 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Ennesima grandinata in una estate bollente che ha colpito a macchia di leopardo la provincia di Bari, aggravando ladeiincausati dalla gravee dagli incendi. E’ quanto afferma, in relazione all’ondata di maltempo che ha colpito in maniera violenta parte della provincia di Bari, mentre nelle altre province ci sono solo stati acquazzoni molto attesi dagli agricoltori, dopo la grandinata di mercoledì in provincia di Foggia. Forti grandinate e nubifragi si sono abbattuti – aggiunge– sui campi della provincia di Bari, a Turi, Conversano, Acquaviva, Cassano, Santeramo e a Palo, sulle produzioni di uva ...