F1 in tv, GP Ungheria 2022: orario d'inizio gara, programma, diretta Sky e differita TV8 (Di domenica 31 luglio 2022) Tutto è pronto per il Gran Premio di Ungheria, tredicesima tappa della stagione, ultima prima delle tanto attese vacanze estive. Sarà quindi il tracciato di Budapest a dare l'arrivederci al Circus prima dello stop del mese di agosto e, come sempre, ci regalerà una gara serrata e ricca di incognite. CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DEL GP D'Ungheria DI F1 DALLE 15.00 Sul tracciato dell'Hungaroring sarà George Russell a scattare dalla pole position, precedendo di un soffio Carlos Sainz e di poco meno di 2 decimi Charles Leclerc. Alle sue spalle un sempre brillante Lando Norris, quindi le due Alpine con Esteban Ocon e Fernando Alonso. Solamente settimo Lewis Hamilton, mentre le Red Bull partiranno dalla pancia del gruppo. Decimo Max Verstappen dopo un problema alla Power Unit nel corso del suo ultimo tentativo della Q3.

