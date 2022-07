F1 Gp Ungheria, Verstappen vince con Red Bull e disastro Ferrari (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - Max Verstappen vince il Gp d'Ungheria 2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, la Ferrari fa flop e finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, trionfa con una straordinaria rimonta e con una tattica perfetta suggerita dai box: dalla decima posizione nella griglia di partenza al gradino più alto del podio. Verstappen precede le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, partito dalla pole position. Delusione Ferrari: Carlos Sainz chiude al quarto posto, Charles Leclerc - zavorrato da una strategia discutibile - è sesto alle spalle della Red Bull di Sergio Perez. LA GARA - Pronti, via e Russell resta al comando dopo il primo giro. Il pilota britannico della Mercedes, scattato dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - Maxil Gp d'2022, tredicesimo appuntamento del Mondiale, lafa flop e finisce giù dal podio. Il pilota olandese della Red, campione del mondo e leader iridato, trionfa con una straordinaria rimonta e con una tattica perfetta suggerita dai box: dalla decima posizione nella griglia di partenza al gradino più alto del podio.precede le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, partito dalla pole position. Delusione: Carlos Sainz chiude al quarto posto, Charles Leclerc - zavorrato da una strategia discutibile - è sesto alle spalle della Reddi Sergio Perez. LA GARA - Pronti, via e Russell resta al comando dopo il primo giro. Il pilota britannico della Mercedes, scattato dalla ...

