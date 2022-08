Debutto di successo per il 'Vega' cinese (Di domenica 31 luglio 2022) La società CAS Space ha lanciato, con successo, il suo primo razzo vettore, lo ZK-1A dalla base di Jiuquan. A bordo sei satelliti cinesi realizzati per vari scopi ed inseriti regolarmente in orbita bassa terrestre. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 31 luglio 2022) La società CAS Space ha lanciato, con, il suo primo razzo vettore, lo ZK-1A dalla base di Jiuquan. A bordo sei satelliti cinesi realizzati per vari scopi ed inseriti regolarmente in orbita bassa terrestre.

val_blakswan : RT @PR0DJH0PE: hoseok è stato davvero incredibile, sono così felice per lui e per il successo che ha avuto con questo debutto da solo, si è… - MaryAndriya : RT @PR0DJH0PE: hoseok è stato davvero incredibile, sono così felice per lui e per il successo che ha avuto con questo debutto da solo, si è… - JHope__bts_ : RT @PR0DJH0PE: hoseok è stato davvero incredibile, sono così felice per lui e per il successo che ha avuto con questo debutto da solo, si è… - PR0DJH0PE : hoseok è stato davvero incredibile, sono così felice per lui e per il successo che ha avuto con questo debutto da s… - Johanailvolover : RT @ilvolosiciliafp: Da @agrigento. Il Volo torna ad esibirsi in Italia e per la prima volta debutta alla Valle dei Templi di Agrigento a… -