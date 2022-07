Confermato il cast storico in Grey’s Anatomy 19? “È pronto e su di giri” (Di domenica 31 luglio 2022) Grey’s Anatomy 19 può aver aggiunto al cast cinque membri nuovi di zecca, per interpretare altrettanti tirocinanti di chirurgia del primo anno al Grey Sloan Memorial Hospital, ma non intende rinunciare al suo cast di volti storici. Di quelle della prima ora, ormai, ne sono rimasti soltanto tre: Ellen Pompeo, che pure aveva ventilato un possibile addio alla serie e una sua prosecuzione in assenza di Meredith, Chandra Wilson nei panni della dimissionaria Miranda Bailey e James Pickens Jr. in quelli dell’ex capo Webber ora in ritiro sabbatico. Ma se si annoverano tra i veterani anche volti entrati nel corso del tempo a far parte del cast fisso, come Caterina Scorsone, Kevin McKidd, Camilla Luddington e Kelly McCreary, anche in questo caso sembrano essere tutti confermati per la nuova stagione. Le ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 luglio 2022)19 può aver aggiunto alcinque membri nuovi di zecca, per interpretare altrettanti tirocinanti di chirurgia del primo anno al Grey Sloan Memorial Hospital, ma non intende rinunciare al suodi volti storici. Di quelle della prima ora, ormai, ne sono rimasti soltanto tre: Ellen Pompeo, che pure aveva ventilato un possibile addio alla serie e una sua prosecuzione in assenza di Meredith, Chandra Wilson nei panni della dimissionaria Miranda Bailey e James Pickens Jr. in quelli dell’ex capo Webber ora in ritiro sabbatico. Ma se si annoverano tra i veterani anche volti entrati nel corso del tempo a far parte delfisso, come Caterina Scorsone, Kevin McKidd, Camilla Luddington e Kelly McCreary, anche in questo caso sembrano essere tutti confermati per la nuova stagione. Le ...

