Buon compleanno Neri Marcorè | Antonio Conte…

(Di domenica 31 luglio 2022) …Luca Ward, J.K. Rowling, Enzo Polidoro, Fiorenza Marchegiani, Rita Baldini, Salvatore Lanna, Valentina Paris, Daniel Ciofani, Paolo dal Molin, Diego Fabbrini… Oggi, 31 luglio, compiono gli anni: Liliana Jovino, doppiatrice; Michele Cortese, politico; Gian Gaspare Basile, giornalista, scrittore; Eugenio Brambilla, ex calciatore; Pino Pattavina, attore; Laura Schrader, giornalista; Bruno Mahlknecht, storico; Pietro Pizzo, politico, avvocato; Giuseppe Simoni, scienziato; Giacomo de Ghislanzoni Cardoli, politico, imprenditore; Adelio dell’Oro, vescovo; Lino Miserotti, politico; Clemente Gasparri, generale; Franco Campidonico, ex calciatore; Giovanni Solimine, docente. Inoltre,di: Massimo Aparo, ingegnere; Fiorenza Marchegiani, attrice; Ezio Costanzo, giornalista, storico; Stefano de Sando, attore, doppiatore, paroliere; Renato Pasquali, allenatore ...

sscnapoli : Tanti tanti auguri di buon compleanno al Chucky Lozano! ???? - juventusfc : Oggi è il giorno di @DanieleRugani ?? Buon compleanno Ruga! - teatrolafenice : Buon compleanno a @eelst! Qui come 'Figaro' il barbierone nostro della città, della grande città del bene idolatrat… - aurora_prelemi : Auguri ad un Uomo, Padre e Compagno meraviglioso ?? A te che sei la persona più buona e umile di questo mondo, a te… - Giovanni23011 : Un grande esempio come uomo pieno di valori,di principi,padre e fidanzato. Buon compleanno Pier,che tu possa essere… -

Il Quotidiano del Molse

Gemma Galgani , noto volto del programma di Maria De Filippi , scrive: 'Mia, tesoro ben arrivata! Auguri anche dialla mamma che ha ricevuto un regalo meraviglioso! Che ogni istante ...Christian. Siamo abituati a vederti con il sorriso sulle labbra, la tua forza è straordinaria, non mollare. Anche se non possiamo condividere la gioia di questo giorno speciale con la ... La mitica nonna Cristina spegne 99 candeline, tantissimi auguri di buon compleanno Si festeggia oggi in casa Napoli, esattamente 27 anni fa nasceva a Città del Messico, Hirving Lozano, l'attaccante del Napoli, in azzu ...Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima hanno annunciato la nascita della loro primogenita. Mia è nata ieri sera ma i genitori ne hanno annunciato la nascita poche ore fa sui ...