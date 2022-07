Basket, la Virtus Pozzuoli ha ingaggiato il giovane Joseph Miaffo (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver ingaggiato la giovane guardia Joseph Miaffo. Classe 2004, alto 192 centimetri, ha iniziato nelle giovanili dell’under 17 e under 18 del Basket Club La Foresta Rieti. Poi, nel 2020 ha svolto la preparazione e gli allenamenti con la Real Sebastiani Rieti. Nell’ultima stagione ha militato con l’under 19 e in serie D con il Basket Contigliano dove ha avuto una media di 16 punti a partita, realizzando 313 punti, e un best di 26 punti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica di averlaguardia. Classe 2004, alto 192 centimetri, ha iniziato nelle giovanili dell’under 17 e under 18 delClub La Foresta Rieti. Poi, nel 2020 ha svolto la preparazione e gli allenamenti con la Real Sebastiani Rieti. Nell’ultima stagione ha militato con l’under 19 e in serie D con ilContigliano dove ha avuto una media di 16 punti a partita, realizzando 313 punti, e un best di 26 punti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

