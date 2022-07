ATP Umago 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli trionfano nel torneo di doppio! Ko Glasspool/Heliövaara, salvati 7 match-point! (Di domenica 31 luglio 2022) Una chiusura con il botto. L’Italia è sempre più protagonista a Umago (Croazia), sede del torneo ATP250 di scena sulla terra rossa croata. Dopo i match del tabellone di singolare con la qualificazione alla Finale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, vi è stato l’epilogo del torneo di doppio in cui Fabio Fognini e Simone Bolelli si sono imposti. I due azzurri, al quarto atto conclusivo in questo 2022, hanno ottenuto il secondo titolo stagionale dopo quello di Rio. La coppia italiana ha sconfitto il britannico Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliövaara per 5-7 7-6 (6) 10-7. Un match palpitante risoltosi al super tie-break, con il ligure e l’emiliano capaci di annullare ben sette ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Una chiusura con il botto. L’Italia è sempre più protagonista a(Croazia), sede delATP250 di scena sulla terra rossa croata. Dopo idel tabellone di singolare con la qualificazione alla Finale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, vi è stato l’epilogo deldi doppio in cuisi sono imposti. I due azzurri, al quarto atto conclusivo in questo, hanno ottenuto il secondo titolo stagionale dopo quello di Rio. La coppia italiana ha sconfitto il britannico Lloyde il finlandese Harriper 5-7 7-6 (6) 10-7. Unpalpitante risoltosi al super tie-break, con il ligure e l’emiliano capaci di annullare ben sette ...

Eurosport_IT : Che show ad Umago: 3 Italiani in semifinale ???????????? #Tennis | #ATPCroazia | #CroatiaOpenUmag | #Zeppieri | #Sinner… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP UMAGO, JANNIK SINNER IN FINALE Battuto Agamenone in due set 6-1, 6-3 #SkySport #SkyTennis #Sinner #Agamenone - Eurosport_IT : Zeppieri sta lottando come un leone contro Carlos Alcaraz! ?????? Qui vince uno scambio FOLLE ?? #CroatiaOpenUmag |… - infoitsport : ATP Umago 2022: Giulio Zeppieri fermato solo dai crampi, Carlos Alcaraz in finale dopo quasi tre ore - ladyanakina : Complimenti a Fabio Fognini e Simone Bolelli per la conquista del secondo titolo in doppio di quest'anno al torneo… -