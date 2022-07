Afghanistan: la crisi affama il 59% della popolazione, le donne più colpite sui diritti (Di domenica 31 luglio 2022) Complice la guerra in Ucraina e la crisi energetica, l’Afghanistan sembra essere di nuovo definitivamente scomparso dai radar della comunità internazionale. Eppure, il martoriato Paese asiatico, dopo il ritorno al potere dei Talebani, ha imboccato una pericolosissima strada di erosione se non di negazione dei diritti faticosamente, e solo parzialmente, riconquistati durante gli anni Duemila, a partire dalla sanguinosa guerra che aveva scacciato dal Paese gli Studenti Coranici. E naturalmente come c’era da aspettarsi del resto, le più penalizzate in questa situazione sono le donne. Lo testimonia il nuovo rapporto della Missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) che fa il punto della situazione e conferma la preoccupante involuzione degli ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) Complice la guerra in Ucraina e laenergetica, l’sembra essere di nuovo definitivamente scomparso dai radarcomunità internazionale. Eppure, il martoriato Paese asiatico, dopo il ritorno al potere dei Talebani, ha imboccato una pericolosissima strada di erosione se non di negazione deifaticosamente, e solo parzialmente, riconquistati durante gli anni Duemila, a partire dalla sanguinosa guerra che aveva scacciato dal Paese gli Studenti Coranici. E naturalmente come c’era da aspettarsi del resto, le più penalizzate in questa situazione sono le. Lo testimonia il nuovo rapportoMissione delle Nazioni Unite in(UNAMA) che fa il puntosituazione e conferma la preoccupante involuzione degli ...

