Umago, tre italiani in semifinale: non succedeva dal 1987 (live in tv dalle 17.30) (Di sabato 30 luglio 2022) Tre italiani in semifinale in singolare, come non succedeva dal torneo di Saint Vincent del 1987, poi Bolelli e Fognini a chiudere in finale di doppio. E' un sabato tutto tricolore al Teniski Centar ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Treinin singolare, come nondal torneo di Saint Vincent del, poi Bolelli e Fognini a chiudere in finale di doppio. E' un sabato tutto tricolore al Teniski Centar ...

gippu1 : Tre italiani in semifinale a #Umago (Agamenone, #Sinner, Zeppieri): non succedeva dall'ATP di Saint Vincent 1987, q… - Ubitennis : ATP Umago: Alcaraz raggiunge i tre azzurri in semifinale - infoitsport : Tennis: torneo Umago. Sinner e Zeppieri ok, tre italiani in semifinale - infoitsport : Tennis: torneo Umago. Sinner e Zeppieri ok, tre italiani in semifinale - infoitsport : Atp Umago, Zeppieri terzo 'moschettiere': in tre in semifinale -