Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 luglio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale una cantante nigeriano di 39 anni alika o crocw è stato aggredito è ucciso a colpi di stampella la sua in pieno centro Civitanova marche-macerata Forse perché aveva chiesto denaro in maniera insistente ad aggredirlo è stato Claudio Giuseppe ferlazzo un operaio 32enne di origini salernitane domiciliato a Civitanova l’uomo è stato arrestato non solo per omicidio volontario ma anche per rapina alla polizia come motivo dell’aggressione ha farfugliato di apprezzamenti verbali fatti da l’ambulante alla sua fidanzata non comprendiamo come sia potuto succedere l’abbandono di una bambina Fino l’esito tragico della morte di stenti condividiamo lo sconcerto e l’orrore sono le parole dell’arcivescovo di Milano Mario delpini nel messaggio letto i funerali della piccola Diana 18morta ...