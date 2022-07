Torino, ecco quando può sbloccarsi l'operazione Schuurs (Di sabato 30 luglio 2022) Perr Schuurs è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse per rinforzare la linea difensiva. I contatti per... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Perrè uno dei giocatori che ilsta seguendo con maggiore interesse per rinforzare la linea difensiva. I contatti per...

Melanie_795 : RT @Discoverarry: @THR0UGHTH3D4RKK lo so ma è stata l’unica interazione e a torino niente, la mia comunque non era una critica ma un’osserv… - infoitsport : Torino, ecco il Nizza: mercato con pochi squilli e un pari con la Roma - grekodand1es : @orlandrea1971 @TorinoFC_1906 Ed ecco la differenza tra me e te. Nell'era Cairo io ho visto centinaia di partite da… - marinabeccuti : Ecco la terna arbitrale di Nizza-Torino di oggi pomeriggio - Torinogranatait : Ecco la terna arbitrale di Nizza-Torino di oggi pomeriggio -