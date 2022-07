Roma-Tottenham, Pellegrini perde sangue: gomitata involontaria di Sessegnon (Di sabato 30 luglio 2022) Una maschera di sangue. E’ il viso di Lorenzo Pellegrini nel finale di gara ad Haifa, nel corso di Roma-Tottenham, penultima amichevole della squadra di Josè Mourinho. Il capitano giallorosso ha subito una gomitata assolutamente involontaria di Ryan Sessegnon. Fortuita, ma violenta: il numero 7 ha perso sangue dall’arcata sopraccigliare ed è stato costretto ad uscire nei minuti di recupero. Poco prima Pellegrini aveva avuto un duro confronto con Romero a causa di un fallo in ritardo dell’ex Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Una maschera di. E’ il viso di Lorenzonel finale di gara ad Haifa, nel corso di, penultima amichevole della squadra di Josè Mourinho. Il capitano giallorosso ha subito unaassolutamentedi Ryan. Fortuita, ma violenta: il numero 7 ha persodall’arcata sopraccigliare ed è stato costretto ad uscire nei minuti di recupero. Poco primaaveva avuto un duro confronto con Romero a causa di un fallo in ritardo dell’ex Juventus. SportFace.

